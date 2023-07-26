Dünyanın en büyük emlak şirketi iflasın pençesinde

TGRT'nin haberine göre, dünyanın bütçe bakımından en büyük emlak şirketi China Evergrandeiflas başvurusu yaptı. 2021 ve 2022 mali tablolarını açıklayan şirket son iki yılda toplam 812 milyar Çin Yuanı (RMB) yani yaklaşık 114 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Böylece China Evergrande'nin toplal borç ve yükümlülükleri 2.4376 trilyon yuana ( yaklaşık 338 milyar dolar) yükselirken, Caixin Media'nın Başkanı Xie Jinhebu, bu meblağın şirketin sahibi Xu Jiayin'ni "dünya tarihinin en borçlu adamı" haline getirdiğini açıkladı.

SAVAŞTAKİ RUSYA KADAR BORCU VAR

iask.ca'da yer alan haberde, Xie Jinhe'nin konuya ilişkin kalema aldığı makaleye yer verildi. Yazıda, Evergrande'nin borçlarının ne kadar büyük olduğunu göstermek için karşılaştırmalar kullandı.

Jiayin'in borcunu bazı ülkelerin dış borcu ile kıyaslayan Jinhe, "Yaklaşık 3 milyar ABD doları döviz rezervine sahip olan Arjantin'in 275.093 milyar ABD doları, yani yaklaşık 1.986 trilyon yuan dış borcu var ki bu Evergrande'den daha az.

Karşılaştırma için Rusya'yı ele alalım. Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten sonra dış borcu 357.9 milyar ABD dolarına (yaklaşık 2.584 trilyon yuan) düştü ve şimdiden Evergrande ile aynı seviyede" dedi.

China Evergrande'nin sahibi Xie Jiayin, toplam 338 milyar dolarlık borcuyla dünya tarihinin en borçlu insanı oldu.

"JAPONYA'DAN DAHA KÖTÜ HALE GELECEK"

Xie Jinhe, Evergrande krizini dört yıl önce tahmin ettiğini belirterek Temmuz 2021'de yaptığı bildiriyle karşılaştırıldığında, durumda herhangi bir iyileşme olmadığını hatta daha da kötüleştiğini söyledi.

Çin, Japonya'nın balon ekonomisine doğru ilerlediğini belirten Jinhe, "Aslında gelecekteki durum Japonya'nınkinden daha zor olacak gibi görünüyor! Dünyanın en çok borcu olan adam Xu Jiayin'in bugüne kadar Çin'in sisteminden nasıl istifade ettiğine bir bakın? Bu, Çin'in emlak balonunun en somut örneğidir" dedi.