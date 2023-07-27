Eski milli futbolcu Ümit Davala'nın eşi Türk inşaat devinin iflasını istedi. Diğer ünlü isimler de dava açtı

Eski milli futbolcu Ümit Davala’nın eşi Başak Şahin Davala, satın aldığı daire teslim edilemeyince inşaat devi Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın iflasını istedi. Benzer bir davayı diyetisyen Berrin Yiğit Öztan ve Mimar Arzu Gül Önal'ın da açtığı öğrenildi.

Eski milli futbolcu Ümit Davala'nın eşi Türk inşaat devinin iflasını istedi. Diğer ünlü isimler de dava açtı

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin özel haberine göre, Başak Şahin Davala (44) bundan 10 yıl kadar önce Yeşil GYO’nun Esenyurt’ta inşa ettiği Innovia 4 projesinden daire aldı. Davala, ödemesini yaptı. Ancak arada uzun bir süre geçmesine rağmen proje tamamlanamadı. Bunun üzerine Davala, yargı yolunu işletmeye karar verdi.

Davala adına ilk olarak Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde dava açıldı. Yeşil GYO’ya karşı geçen yıl açılan davada Davala haklı bulundu. Davala davayı kazanması üzerine bu kez şirkete yönelik icra takibine geçti. Şirkete ödeme emri gönderildi. Ödeme emrine göndermesine rağmen sonuç alamayan Davala, bu kez şirketin iflası istemi ile dava açtı.

Bakırköy Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, şirketin iflası yönünde karar verilmesi talep edildi. Dava dilekçesinde, 10 yıl önce projeden daire alındığı, ancak daire teslimatının yapılmadığı savunuldu. Şirketin 4'üncü etap olarak planladığı projede 6 bin 500 daire bulunuyor.

INNOVİA PROJESİ 6 BİN 500 KONUTU KAPSIYOR

İflası istenen Yeşil GYO adına dosyaya sunulan savunma dilekçesinde, sorunun şirketten kaynaklanmadığı savunuldu. Dilekçede “Yeşil GYO 4 etaptan oluşan Innovia projelerinde 16 bin konut yapmayı planladı. İlk 3 etapta 9 bin 100 konut hak sahiplerine teslim edildi. 6 bin 500 konutu kapsayan Innovia 4 projesi ise dönemin İBB Meclisi’nin adlığı ‘imar iptali’ kararı nedeni ile durduruldu. İnşaat mühürlendi. Daha sonra imar uygulaması mahkemece iptal edildi” denildi.

Yeşil GYO’nun, sorunun çözümü için çaba gösterdiği öne sürülen dilekçede “Şirket 2021’den bu yana sözleşmesini fesheden hak sahiplerine 60 milyon liralık ödeme yaptı. Şirketin mal varlığı var. Ancak mallarını satamıyor” ifadelerine yer verildi.

Savunma dilekçesinde Başak Şahin Davala’nın açtığı davanın da reddine karar verilmesi talep edildi. Dilekçede, Davala’nın haksız ve kötü niyetli olduğu öne sürüldü.

35 BİN TL İFLAS AVANSI YATIRACAK

Mahkeme ilk duruşma için önümüzdeki eylül ayı başına gün verdi. Mahkeme, davacı Başak Şahin Davala’nın da 35 bin TL iflas avansını yatırmasına karar verdi.

Öte yandan anılan projede Başak Şahin Davala gibi binlerce mağdur söz konusu. Çok sayıda hak sahibinin dava açtığı anlaşıldı. Benzer bir davayı açan ünlü diyetisyen Berrin Yiğit Öztan da, şirkete açtığı davayı kazanmıştı.

Öztan da şirkete karşı 374 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Benzer bir davayı da Mimar Arzu Gül Önal'ın, Yeşil Holding şirketi Yeşil Global İnşaat Turizm AŞ'ye karşı açtığı belirlendi.

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