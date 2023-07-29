Türkiye'nin ayakkabı devi iflas etti. Özel banka fabrikasını icradan satıyor

Arow markası ile onlarca mağazası bulunan ve Çin piyasasına ilk giren firma olma özelliği elde eden ayakkabı devi iflas etti. Şirket ortaklarına ait fabrikanın hissesi ise icradan satışa konuldu. Dörtte bir hissesi için 93 milyon lira bedel belirlendi.

Türkiye'nin ayakkabı devi iflas etti. Özel banka fabrikasını icradan satıyor

Halktv'nin özel haberine göre, Türkiye ayakkabı sektörünün en güçlü markalarından biri olan Arow, kanserojen madde bulunan ayakkabı sattığı yönündeki haberler sonrası zorlu bir sürece girdi.

Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması sonrası şirketin satışları önemli ölçüde düştü. Kendi üretim tesisi yanı sıra fason üretimle de binlerce kişiyi istihdam eden şirket içine düştüğü darboğazı aşamadı.

Markanın sahibi konumundaki 15 milyon 300 bin lira sermayeli Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık iflas etti. Şirkete yönelik iflas kararı sonrası, mal varlıklarının satışı için de düğmeye basıldı.

Şirketin ortağı olan Mesut Sağın, İbrahim Sağın ile Talip Sağın’ın sahip oldukları Esenyurt’taki MP Ayakkabı binasının dörtte bir hissesinin icradan satışı istendi.

Büyükçekmece 2. İcra Dairesi’nden düzenleyeceği ihalede, satışı isteyen taraf ise özel bir banka oldu. Fabrikanın icradan satışı istenen dörtte bir hissesi için belirlenen bedel 92 milyon 659 bin TL.

İlk icra ihalesi 14 Ağustos’ta yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde 15 Eylül’de ihale yenilenecek. Şartnameye göre fabrika toplamda 5 kattan oluşuyor.

Bu arada, bloklar halinde inşa edilen fabrikanın dörtte üç hissesi ise, Sağın Ailesi’nden başka iki isme ait olduğu anlaşıldı.

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