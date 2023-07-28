Bir günde 32 Türk firması iflas etti. Aralarında Hacı Sayid Gıda, Asdin Tekstil ve Detur da var

inegolonline'nin haberine göre, küresel ekonomik krizle birlikte onlarca ülke şuan sıkıntı çekiyor. Bahsi geçen krizin en sert hissedildiği ülke ise şüphesiz Türkiye.

Enflasyonun halk tarafından en derinden hissedildiği şu günlerde vatandaş ekonomik olarak zorluklar çekiyor. Bir taraftan da döviz kurlarında yaşanan ani artışlar vatandaşı sıkıntıya soktu.

Doların 27 lirayı, euronun ise 30 liraya dayanmasıyla piyasalarda dengeler bozuldu. Dövizle birlikte akaryakıta da büyük zamlar geldi. Markette satılan a'dan z'ye her ürüne dev zamların yapılmasına tepki gösteriliyor.

Ekonomideki kötü gidişata bağlı olarak Türkiye'de iflas eden firma sayısında da artış gözlemlendi. Son yıllardaki en yüksek orana yükselen iflasların sayısı açıklandı.

6 AYDA 9 BİN FİRMA KAPANDI

Paylaşılan bilgilere göre kapanan ticari işletme sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 16 yükseliş gösterdi. Yılın ilk 6 ayında kapanan şirket sayısı 9 bini geçti.

Haziran ayında ise 1938 şirket kapandı. Yani 1 günde ortalama 32 şirket iflas etti. Söz konusu iflaslar ekonominin gidişatını da özetler nitelikte. Türkiye'de son zamanlarda iflas eden meşhur firmalar ise dikkatlerden kaçmadı.

Bahsi geçen bu firmaların bazılarının isimleri ise şu şekilde:

Coşgun Süt: Aydın şehrinde faaliyet gösteren büyük bir süt firması kısa süre önce iflasını duyurdu.

Asdin Tekstil: Türkiye'nin önde gelen tekstil firması iflas etti. Söz konusu firma 58 yıldır faaliyet gösteriyordu. Kumaş üretiminde lider olan Türk firmasının iflası herkesi üzdü.

Hacı Sayid Gıda: 1960 yılında kurulan gıda firması geniş alanda faaliyet gösteriyordu.

Aygün Alüminyum: Yaklaşık olarak 20 ülkede faaliyet gösteren dev alüminyum firması kısa süre önce iflas etti. Bu iflas sektörde büyük şok etkisi yarattı.

Detur: Türkiye'nin dünya çapında faaliyet gösteren turizm firması birkaç ay önce iflasını açıkladı.