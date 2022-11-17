Dünyanın en çok kullanılan şifreleri belli oldu. Sakın şifrenizi böyle yapmayın

NordPass araştırmasına göre, en yaygın şifre "123456"dıydı. 2022 yılında ise en çok kullanın şifre “password” oldu. Ancak "123456" da hala oldukça popüler, sadece ikinci sıraya düştü.

NordPass, her yıl yürüttüğü “en yaygın şifre” araştırmasının 2022 sonuçlarını duyurdu. Bu yılki araştırma, dünya çapındaki şifre oluşturma eğilimlerine ve şifre kullanımının cinsiyet ile 30 farklı ülke arasında nasıl farklılık gösterdiğine odaklanıyor. NordPass ilk kez popüler kültür trendlerinin şifre seçimlerimizi nasıl etkilediğini de analiz etti.

İşte Dünya çapında en çok kullanılan 20 şifre:

1. password (şifre)

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

11. 1234567

12. 1234

13. 1234567890

14. 000000

15. 555555

16. 666666

17. 123321

18. 654321

19. 7777777

20. 123

FARKLI ÜLKELER VE CİNSİYETLER ARASINDA ORTAK ŞİFRE OLUŞTURMA EĞİLİMLERİ

"Password" (şifre) dünya çapında en çok tercih edilen şifre, 4,9 milyondan fazla kez kullanılıyor. "password1," "Password", "password123", "Password1" ve "passw0rd" gibi varyantlar da listenin başında yer alıyor.

Örneğin, "password99" İtalya'da daha popüler ve Portekizli internet kullanıcıları arasında "fuckingpassword1234" daha çok kullanılıyor.

Şifre oluşturma sırasında yaşanan bıkkınlık, bu yıl internet kullanıcılarının seçimlerini daha çok etkiledi. "fuckyou", "fuckoff, "fuckyou1" ve benzeri şifreler özellikle Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çekici bir oranda kullanılmış olarak kaydedildi.

Sevgi sözcükleri de yaygın olarak kullanılıyor. "iloveyou" ve bu sözcüğün diğer dillere çevirileri (İspanya'da "teamo", Almanya'da "ichliebedich" vb.) oldukça yaygın olduğu saptandı. Ayrıca "sunshine” (güneş ışığı), "princess" (prenses) ve "love" (aşk) şifreleri de yaygın şekilde kullanılıyor.

Kullanıcılar şifre belirlerken basitlik peşinde koşuyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu listede yer alıyor. Bu yıl gümüş madalya sahibi olan "123456" şifresi, Brezilya, Kolombiya, Fransa ve Japonya gibi birçok ülkede hala en yaygın şifre. "123456789" şifresi ise Danimarka'da listenin başında yer alıyor. Araştırmaya dahil edilen ülkelerin çoğunda "abc123", "qwerty", "1q2w3e", "a1b2c3" ve benzer varyantlar kullanılıyor.

Kullanıcıların şifreye kendi isimlerini eklemeleri, internet kullanıcıları arasında halen yaygın bir uygulama olmaya devam ediyor. Bu yıl, şifre oluştururken dünya çapında en çok kullanılan isimler Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina ve Jessica oldu. Kullanıcılar ayrıca şifre oluştururken hayvanların (örneğin "monkey -maymun") veya efsanevi yaratıkların (örneğin "dragon - ejderha") isimlerini de kullanıyor.

GÜVENLİ ŞİFRE YÖNETİMİ İÇİN İPUÇLARI

Kullanıcıların da güvenli şifre yönetimi için bazı tedbirler alması gerekiyor.

Uzmanlar, kullanılmayan çevrimiçi hesapları silmeyi ve aktif olarak kullanılan tüm hesapların tam sayısını bilmeyi tavsiye ediyor. Böylelikle, şifre yönetiminizdeki boşlukların önlenebileceğini düşünüyor.

Uzun, benzersiz şifreler oluşturun ve bunları asla yeniden kullanmayın. En sağlam şifreler, rakamların, büyük harflerin, küçük harflerin ve simgelerin karmaşık kombinasyonlarından oluşur. Bir şifreyi asla birden çok hesap için kullanmayın. Zira bir hesabınız kırılırsa aynı şifreyi kullandığınız diğer hesaplarınız da kırılabilir.

Bir şifre yöneticisi kullanın. Bu teknolojik çözüm, bir dijital kasaya koyduğunuz şifreleri de ayrıca şifreler ve güvenli şekilde paylaşmanıza izin verir. Birçok siber güvenlik sızıntısı, basit insan hataları nedeniyle gerçekleşir. Örneğin kullanıcılar şifrelerini başkalarının kolayca erişebileceği şekilde kaydeder veya onları Excel gibi şifrelenmemiş uygulamalarda saklar.