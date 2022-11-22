Samsung kullanıcıları en çok hangi şifreyi kullanıyor

Piyasaya sürülen tescilli bir şifre yöneticisi olan Nordpass'te yer alan bilgilere göre; Samsung kullanıcılarının en çok “samsung” şifresini tercih ettiği ortaya çıktı. 30’dan fazla ülkede yapılan araştırmada önceki yıllarda 198. sırada olan popüler şifre, son iki yıl içinde 78. sıraya kadar yükseldi. Yedi harfli olmasından dolayı bu kadar popüler olan “samsung” şifresinin harflerinin büyük ya da küçük olması ise güvenlik açısından bir artı oluşturmadığı saptandı.

Akıllı telefon ya da bilgisayar gibi elektronik eşyalarda en çok kullanılan şifreler arasında ilk sırada “password” kelimesi yer alıyor. Bunun arkasında ise sırayla 12345, 123456789, guest şifreleri gelmektedir.