22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsung kullanıcıları en çok hangi şifreyi kullanıyor

Araştırmalara göre Samsung cihazlarını kullanan kişilerin şifre olarak hangi kelimeleri ya da sayı gruplarını kullandıkları ortaya çıktı. Samsung kullanıcılarının en çok "samsung" kelimesini şifre olarak seçtikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:17
Takip Et

Samsung kullanan kişilerin en çok kullandığı şifreler belli oldu

Samsung kullanıcıları en çok hangi şifreyi kullanıyor
+
Aa
-

Piyasaya sürülen tescilli bir şifre yöneticisi olan Nordpass'te yer alan bilgilere göre; Samsung kullanıcılarının en çok “samsung” şifresini tercih ettiği ortaya çıktı. 30’dan fazla ülkede yapılan araştırmada önceki yıllarda 198. sırada olan popüler şifre, son iki yıl içinde 78. sıraya kadar yükseldi. Yedi harfli olmasından dolayı bu kadar popüler olan “samsung” şifresinin harflerinin büyük ya da küçük olması ise güvenlik açısından bir artı oluşturmadığı saptandı.

Akıllı telefon ya da bilgisayar gibi elektronik eşyalarda en çok kullanılan şifreler arasında ilk sırada “password” kelimesi yer alıyor. Bunun arkasında ise sırayla 12345, 123456789, guest şifreleri gelmektedir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
3
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
﻿15 Temmuz sonrası kapatılmıştı. Tarihi bina yeniden eğitime açıldı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
4
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
6
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
7
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿2013 KPSS için FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
﻿2013 KPSS için FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
﻿2013 KPSS için FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
﻿Cep telefonunuzu başınızı öne eğerek kullanmayın
﻿Cep telefonunuzu başınızı öne eğerek kullanmayın
﻿Cep telefonunuzu başınızı öne eğerek kullanmayın
﻿Uzmanından dikkat çeken zayıflama tüyoları
﻿Uzmanından dikkat çeken zayıflama tüyoları
﻿Uzmanından dikkat çeken zayıflama tüyoları
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
﻿50 yaşından sonra ayak yanması neden olur?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.