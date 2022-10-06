WhatsApp'a ekran görüntüsü yasağı

Meta'nın CEO‘su Mark Zuckerberg tarafından Ağustos ayında duyurulan gizlilik odaklı özellikler, şirketin elinde bulunan mesajlaşma platformlarına geldi.

Bu bağlamda Android'lerde “Bir kez görüntüle” olarak işaretlenen medyaların ekran görüntüsünü ve videosunu kaydetmek artık yasaklandı.

WhatsApp, “Bir kez görüntüle” seçili medyayı kaydetmek istediğinizde “Güvenlik politikası nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor” şeklinde bir uyarı gösterecek.

Ancak iddialara göre üçüncü parti yazılımlar kullanarak ekran görüntüsü veya video kaydı alınabilecek. Bu da güvenlik açığı anlamına gelmektedir. Ayrıca ikincil bir telefon veya tablet kullanarak fotoğrafını/videosunu çekmek de verilerin kopyalanmasında bir başka yöntem. Dolayısıyla bu güncellemenin ne kadar etkili olacağı tartışılır bir konu olarak kullanıcıların deneyimine sunuldu.