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Her geçen saniyede 921 hesap çalınıyor. Mikrosoft rapor yayınladı

Microsoft'un yayınlamış olduğu rapora göre cihazların şifrelerinin kırılması ve hesapların şifrelerinin haclenmesi olayı saniyede 921 adete ulaştı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:53
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Mikrosoft'un yayınladığı raporda saniyede 921 hesabın şifresinin çalındığı açıklandı

Her geçen saniyede 921 hesap çalınıyor. Mikrosoft rapor yayınladı
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Microsoft cihazlara gerçekleştirilen siber saldırıların raporunu paylaştı. Siber suç durumu, ulus devlet tehditleri, cihazlar ve altyapı, siber etki operasyonları ile siber dayanıklılık olmak üzere beş bölümden oluşan parola çalma işlemlerinde geçen senenin sonuçlarına kıyasla parola saldırılarının yüzde 74 oranında artış göstererek saniyede yaklaşık 921 saldırıya ulaştığı ortaya çıktı. Microsoft aynı zamanda siber suçluların kullandığı 10 bin etki alanını, ulus devlet aktörlerinin kullandığı 600 etki alanını da kaldırdı. Ayrıca şirketin fidye yazılımı olay yanıt görevlerinin yüzde 93’ü, ayrıcalıklı erişim ve yanal harekete ilişkin yeterli kontrollerin olmadığını gözler önüne serdi.

ESET Türkiye Teknik Müdürü Gürcan Şen konu ile ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Tehdit aktörleri için parolalar kolay lokma olmaya devam ediyor ve bu durum parolalarını saldırganlara altın bir tepside sunan kullanıcılar yüzünden oluyor. Saldırganlar kimlik avı saldırılarını gerçekleştirmeden önce gerçekçi görünmek için işletme ağlarına sızıyorlar. Kurbanlar, bir internet sitesinde dikkatli olduklarını düşündükleri anlarda bile gerçek biriyle görüşüyorlarmış gibi kandırılabiliyorlar çünkü saldırı düzgün ve ayrıntılı planlanmış oluyor. Saniyede yaklaşık 1000 saldırı oldukça yüksek bir rakam fakat bunu azaltmak için kişilerin ve işletmelerin yapabileceği hala birçok şey var. Güvenlik katmanları genelde bilinmediği veya dahası bunlara güvenilmediği için parolalar, kişilerin yaşamlarında bir güçlük olmaya devam ediyor. Cihazlarda parola yöneticileri kullanmak, tüm hesaplar için benzersiz ve güçlü parolalar oluşturulabilmesini sağlar. Daha da önemlisi her hesap için iki faktörlü kimlik doğrulamayı tanımlamak kimlik avı saldırılarının etkisini büyük ölçüde azaltır.

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