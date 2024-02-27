Dünyanın en eski ağaç türü ve yararları

Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan bu çay, pek çok sağlık yararı sunmakta. İşte Ginkgo Biloba çayının faydalarından bazıları...

Güçlü bir antioksidandır. Serbest radikallerin zararlı etkilerinden hücreleri korur ve kurtarır. Vücuda enerji verir. Kalp hastalığı, felç ve kanser riskini azaltır.

Kan dolaşımını arttırır. Beyne ve vücudun diğer bölgelerine daha fazla oksijen ve besin taşır. Böylece hafızayı ve konsantrasyonu geliştirir, baş ağrısı ve migreni hafifletir, cinsel isteği arttırır.

Görme duyusunu güçlendirir. Vitamin ve mineral oranı yüksek olan bu çay, göz sağlığını koruyan bir çaydır. Çok sık ders çalışıyorsanız ya da okuma saatleriniz uzunsa bu sürelerde ginkgo biloba çayı tüketerek görme gücünü koruyabilirsiniz.

Stresi yok eder. Bu çay mutluluk hormonunun salgılanmasına destek olur. Kendinizi daha iyi hissetmek için güne ginkgo biloba bitki çayı içerek başlayabilirsiniz. Telaşlı günlerin sonunda, yorucu mesailerin ardından, sınav dönemlerinde bu çayı tüketerek kendinizi daha arınmış ve huzurlu hissedebilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu çay, enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırır. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için ginkgo biloba çayı içebilirsiniz.

Ginkgo Biloba çayı, sağlığa faydalı bir içecek olsa da, bazı yan etkileri de olabilir. Örneğin, kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, bu çayı içmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca, hamilelik ve emzirme döneminde, alerjisi olanlar, diyabet hastaları ve epilepsi hastaları da bu çayı tüketmemelidir.

GİNKGO BİLOBA ÇAYI NASIL YAPILIR?



Ginkgo Biloba çayı yapmak için, kurutulmuş ginkgo yapraklarını kaynar suya atın ve 10 dakika kadar demleyin. Daha sonra süzün ve isterseniz bal, limon veya nane ile tatlandırın. Günde 2-3 fincan içebilirsiniz.

Ginkgo Biloba çayı, doğanın sunduğu bir mucizedir. Bu çayı düzenli olarak içerek sağlığınızı koruyabilir ve yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Ancak, herhangi bir bitki çayı veya takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın.