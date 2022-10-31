31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, 11 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, 11 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu

İran, 11 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı gemiye el koydu. Kaptan ve mürettebat soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:33
Takip Et

İran'dan büyük operasyon: 11 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el konuldu

İran, 11 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu
+
Aa
-

İran'ın Basra Körfezi'nde "kaçak akaryakıt" taşıdığı gerekçesiyle yabancı bandıralı bir gemiye el koyduğu, gemi kaptanı ile personelini de gözaltına aldığı bildirildi.

AA'nın İran resmi haber ajansı IRNA'dan aktardığı habere göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.



Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde gemide 11 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve kaptan ile personelin gözaltına alındığını belirtti.

İran'da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
3
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
5
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
6
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
7
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
﻿Okulların haftada 4 güne inmesi gündemde
﻿En kritik haftanın oynanacağı Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor
﻿En kritik haftanın oynanacağı Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor
﻿En kritik haftanın oynanacağı Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor
﻿Telefon bağımlılığı en çok hangi hastalığı tetikliyor
﻿Telefon bağımlılığı en çok hangi hastalığı tetikliyor
﻿Telefon bağımlılığı en çok hangi hastalığı tetikliyor
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak
﻿Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak
﻿Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.