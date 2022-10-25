İran'da mollaların merkezi Kum'da hükümet sözcüsüne protesto

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehrumi, Kum Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Cehrumi, konuşmacı olarak gittiği Kum kentindeki Kum Üniversitesi'nde protestolarla karşılaştı.

Üniversitenin konferans salonunda kürsüye çıkan Cehrumi'nin konuşması, öğrenciler tarafından atılan, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde sıkça kullanılan "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganlarıyla sık sık kesildi.

Cehrumi, dün de Tahran'da Hacı Nasır Tusi Üniversitesi'ndeki konuşması esnasında öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.