Dünyanın gözü önünde tarihi skandal. Yıldız futbolcuya müstehcen hareket kamerada

İspanya La Liga'da Rayo Vallecona - Sevilla maçında, Sevilla forması giyen Lucas Ocampos’a yapılan hareket dünya gündeminde.

Ocampos'un taç atmak için sahanın kenarına gittiği sırada arkasındaki bir taraftarın işaret parmağını uzatıp kalçasına dokunduğu görüldü.

Ocampos'un şaşkınlığı ve ardından gösterdiği tepki ise kameralara yansıdı.

Sevilla deplasmanda Rayo Vallecona'yu 2-1 mağlup etti.

Sevilla da skandalla ilgili bir açıklama yaptı ve şu ifadeler kullanıldı:

Pazartesi günü Rayo Vallecano'ya karşı oynadığımız maçta bir taraftarın oyuncumuz Lucas Ocampos'a müstehcen ve tamamen uygunsuz bir şekilde bağırdığı olaydan duyduğumuz tiksintiyi bir kez daha belirtmek isteriz.

Ev sahibi takıma bir bakıma hakaret edildi.

Kendisini taciz eden taraftarın kabul edilemez davranışlarına rağmen soğukkanlılık ve büyük bir profesyonellik sergileyen Lucas Ocampos'a tam desteğimizi gönderiyoruz.