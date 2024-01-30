Skandal karar sonrası kadın hakemler topluca istifa etti. TFF maçları oynatacak hakem bulamadı

TFF Merkez Hakem Kurulu’nun yayınladığı yeni klasman listelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHK tarafından yayınlanan listeler sonrası toplu istifa eden Ağrı İl Hakem Kurulu’ndan sonra bir istifa depremi de Ardahan’da yaşandı.

Ardahan ili kadın hakemlerinden Güllü Ak ile beraber 3 kadın hakem ve kadın gözlemci istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa kararı sonrası Sosyal medya hesabından yaşananlara dair bir açıklama yapan Güllü Ak, "Bugün itibariyle üç kadın hakem ve bir kadın gözlemci ile hakemliği bırakmış bulunmaktayız. 6. Bölge sorumlusu ve yeni atadığı Ardahan il hakem kurul başkanına buna sebep oldukları için teşekkür ederiz. Kariyerimizin başında bizi bu mesleğe küstürdükleri için hakkımızı helal etmiyoruz“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan TFF Ağrı'da yaşanan istifalar sonrası maçları yönetecek hakem bulamamış ve lig maçlarını erteleme kararı almıştı.