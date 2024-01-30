Skandal karar sonrası kadın hakemler topluca istifa etti. TFF maçları oynatacak hakem bulamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Skandal karar sonrası kadın hakemler topluca istifa etti. TFF maçları oynatacak hakem bulamadı
Merkez Hakem Kurulu'nun atadığı İl Hakem Kurulu'na tepki gösteren 3 kadın hakem ve 1 kadın gözlemci istifa etti.

TFF Merkez Hakem Kurulu’nun yayınladığı yeni klasman listelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHK tarafından yayınlanan listeler sonrası toplu istifa eden Ağrı İl Hakem Kurulu’ndan sonra bir istifa depremi de Ardahan’da yaşandı.

Ardahan ili kadın hakemlerinden Güllü Ak ile beraber 3 kadın hakem ve kadın gözlemci istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa kararı sonrası Sosyal medya hesabından yaşananlara dair bir açıklama yapan Güllü Ak, "Bugün itibariyle üç kadın hakem ve bir kadın gözlemci ile hakemliği bırakmış bulunmaktayız. 6. Bölge sorumlusu ve yeni atadığı Ardahan il hakem kurul başkanına buna sebep oldukları için teşekkür ederiz. Kariyerimizin başında bizi bu mesleğe küstürdükleri için hakkımızı helal etmiyoruz“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan TFF Ağrı'da yaşanan istifalar sonrası maçları yönetecek hakem bulamamış ve lig maçlarını erteleme kararı almıştı.

İlgili Haberler
Trabzonspor'a kötü günleri unutturacak transfer. İspanyol devinin golcüsü geliyor
Fenerbahçe'den üst üste üçüncü galibiyet
Sivasspor ayrılığı açıkladı
Sivasspor ayrılığı açıkladı
Süper Lig'de sürpriz ayrılık. Ailevi sorunlar yüzünden gitti
Angelino'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler. Yaşananları veda mesajında anlattı
Fenerbahçe'nin yıldızı Karagümrük'e gidiyor. Süper Lig ekipleri sıra olmuştu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Lucescu'nun Fatih Terim kehaneti gerçek oldu. Olacakları haftalar önceden söylemişti
Son Haberler
Galatasaray önde olduğu maçı kaybetti. Taraftarlar hocaya tepki gösterdi Spor
Galatasaray önde olduğu maçı kaybetti. Taraftarlar hocaya tepki gösterdi
Minibüs elektrik direğine çarptı. 3 yaralı Gündem
Minibüs elektrik direğine çarptı. 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yayaları ezdi. 1'i bebek 4 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil yayaları ezdi. 1'i bebek 4 yaralı
Merkez Bankası'ndan yerel seçim öncesi kritik kredi hamlesi. Bankaların eli rahatladı Gündem
Merkez Bankası'ndan yerel seçim öncesi kritik kredi hamlesi. Bankaların eli rahatladı
Trabzonspor'a kötü günleri unutturacak transfer. İspanyol devinin golcüsü geliyor Spor
Trabzonspor'a kötü günleri unutturacak transfer. İspanyol devinin golcüsü geliyor
Kocaeli’de kömürlükte yangın çıktı. Mahalleli sokağa döküldü Gündem
Kocaeli’de kömürlükte yangın çıktı. Mahalleli sokağa döküldü
Rusya NATO'yu tehdit etti. ‘Karşı planlarımız var’ Dünya
Rusya NATO'yu tehdit etti. ‘Karşı planlarımız var’