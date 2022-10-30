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Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu

Voleybolda Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçeli voleybolcuların soyunma odası eğlencesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 23:32
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Dünyayı saran The Quick Style dans akımına Fenerbahçeli voleybolcular da katılınca soyunma odasındaki video sosyal medya yıktı geçti

Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
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2022 Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet şampiyonluk için karşılaştı.

Sarı - Lacivertliler Vakıfbank'ı 25-23, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yenerek zafere ulaştı.

Fenerbahçe bu galibiyetle kupayı 4. kez müzesine götürürken soyunma odasında görülmeye değer bir sevinç yaşandı.

Dünyada sosyal medyayı saran TheQuickStyle dansını yapan kadın voleybolcuların videosu binlerce kez paylaşıldı. 


 

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