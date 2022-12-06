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Fenerbahçe Opet Şampiyonlar Ligi'ne süper başladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Tenerife La Laguna'yı 3-0 yendi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:21
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Fenerbahçe Opet Şampiyonlar Ligi ilk haftasında La Laguna'yı yendi

Fenerbahçe Opet Şampiyonlar Ligi'ne süper başladı
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, Buse Ünal, Meryem Boz, Ergül Eroğlu, Beliz Başkır)

Tenerife La Laguna: Nsungimina, Wolowicz, Munoz, Arredondo, Niece, Lengweiler (Labres, Claveria, Gustafsson)

Setler: 25-17, 27-25, 25-14

Süre: 72 dakika (20, 30, 22)

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