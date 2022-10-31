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  • Fenerbahçe'nin neden iyi takım olmadığını nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe'nin neden iyi takım olmadığını nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u farklı yeneceğini "Sağır Sultan" dahi biliyordu...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:55
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Önce Enner Valencia; ardından da Michy Batshuayi ile Fenerbahçe maçı 5-2 kazanıyordu. Bu skora rağmen takım iyi değil. Neden mi? İşte sebebi

Fenerbahçe'nin neden iyi takım olmadığını nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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Sonuçta beklenen oldu...

Rakip İstanbulspor çok zayıf...

Teknik Direktörlüğe Fatih Tekke'yi

3'üncü kez neden getirdiler anlamak zor...

Fenerbahçe'nin 5 gollü galibiyetinden çok

Takımın eksilerini konuşalım...

Öncelikle kaleci Altay Bayındır;

Stoper Attila Szalai

Ve sol bek Bright Osayi-Samuel ile

Ya yollar ayrılmalı;

Ya da iyi alternatifleri bulunmalı...

Takımın hala sağ beki yok... 

Bright Osayi-Samuel ne sağ arkada;

Ne de sağ önde oynayabiliyor..

Tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi..

Stoper Attila Szalai oldukça ağır;

Kendisinden 10 yaş büyük futbolcuya karşı bile eziliyor.

Kaleci Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel ile birlikte 

Jetmir Topalli'nin ayağından yedirdikleri goller utanç verici.. 

İstanbulspor maçı ölçü değil;

Bu kalitesiz oyuncu grubuna biri gelir 

Osmanlı tokadını atar;

Neye uğradığınızı şaşırırsınız...

Maça geçersek;

Ali Yaşar'ın eline çarpan topa 

Hakem Mustafa Kürşat Filiz "PENALTI" dedi

Michy Batshuayi gole çevirdi...

35'de Okan Erdoğan'dan topu kapan Willian Arao'nun derinlemesine topunda

Emre Mor İrfan Can Kahveci'ye bıraktı

Ceza sahası dışından soluyla çakan İrfan Can Kahveci

Kaleci David Jensen'i mağlup ediyor;

Fenerbahçe soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyordu..

48'de Attila Szalai'nin gereksiz geri pasında 

Kaleci Altay Bayındır kayınca

Jetmir Topalli İstanbulspor adına skoru 2-1'e getiriyordu.. 

50'de İrfan Can Kahveci'nin köşe vuruşunda 

Michy Batshuayi kafayı çaktı

Fenerbahçe skoru 3-1 yapıyordu..

Zayıf kadrosuna rağmen İstanbulspor'un 

PES etmeye niyeti yoktu... 

Bright Osayi-Samuel'in Muammer Sarıkaya'ya kaptırdığı top

Muammer Sarkaya'nın derinlemesine pasında topla buluşan Jetmir Topalli'nin

Kaleci Altay Bayındır ve Attila Szalai'yi ekarte edip Fenerbahçe filelerini havalandırmasıyla

İstanbulspor 3-2'yi yakalıyordu... 

Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe; 

İstanbulspor'un Danimarkalı kalecisi David Jensen 

Ve Melih Kabasakal'ın kaptırdığı toplar sonrası

Önce Enner Valencia; ardından da Michy Batshuayi ile

Maçı 5-2 kazanıyordu...

Bu skora rağmen takım iyi değil...
 
Orta sahada Willian Arao çok yetersiz...

Miguel Crespo olmadan orta saha kurgusu

Ciddi yara alır...

Ben olsam Willian Arao'yu sadece son 10 dakikalarda kullanır;

"Orta sahayı Miha Zajc ve Miguel Crespo ikilisinden oluştururum"                                                                                                                                                                                              

Fenerbahçe'ye önce UEFA'da Dinamo Kiev;

Ardından da Sivasspor karşısında başarılar diliyorum...

(Tansu Sarı)

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