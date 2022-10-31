Fenerbahçe'nin neden iyi takım olmadığını nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:55

Son Güncelleme: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:14 Takip Et

Önce Enner Valencia; ardından da Michy Batshuayi ile Fenerbahçe maçı 5-2 kazanıyordu. Bu skora rağmen takım iyi değil. Neden mi? İşte sebebi