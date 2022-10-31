Fenerbahçe'nin neden iyi takım olmadığını nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Sonuçta beklenen oldu...
Rakip İstanbulspor çok zayıf...
Teknik Direktörlüğe Fatih Tekke'yi
3'üncü kez neden getirdiler anlamak zor...
Fenerbahçe'nin 5 gollü galibiyetinden çok
Takımın eksilerini konuşalım...
Öncelikle kaleci Altay Bayındır;
Stoper Attila Szalai
Ve sol bek Bright Osayi-Samuel ile
Ya yollar ayrılmalı;
Ya da iyi alternatifleri bulunmalı...
Takımın hala sağ beki yok...
Bright Osayi-Samuel ne sağ arkada;
Ne de sağ önde oynayabiliyor..
Tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi..
Stoper Attila Szalai oldukça ağır;
Kendisinden 10 yaş büyük futbolcuya karşı bile eziliyor.
Kaleci Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel ile birlikte
Jetmir Topalli'nin ayağından yedirdikleri goller utanç verici..
İstanbulspor maçı ölçü değil;
Bu kalitesiz oyuncu grubuna biri gelir
Osmanlı tokadını atar;
Neye uğradığınızı şaşırırsınız...
Maça geçersek;
Ali Yaşar'ın eline çarpan topa
Hakem Mustafa Kürşat Filiz "PENALTI" dedi
Michy Batshuayi gole çevirdi...
35'de Okan Erdoğan'dan topu kapan Willian Arao'nun derinlemesine topunda
Emre Mor İrfan Can Kahveci'ye bıraktı
Ceza sahası dışından soluyla çakan İrfan Can Kahveci
Kaleci David Jensen'i mağlup ediyor;
Fenerbahçe soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyordu..
48'de Attila Szalai'nin gereksiz geri pasında
Kaleci Altay Bayındır kayınca
Jetmir Topalli İstanbulspor adına skoru 2-1'e getiriyordu..
50'de İrfan Can Kahveci'nin köşe vuruşunda
Michy Batshuayi kafayı çaktı
Fenerbahçe skoru 3-1 yapıyordu..
Zayıf kadrosuna rağmen İstanbulspor'un
PES etmeye niyeti yoktu...
Bright Osayi-Samuel'in Muammer Sarıkaya'ya kaptırdığı top
Muammer Sarkaya'nın derinlemesine pasında topla buluşan Jetmir Topalli'nin
Kaleci Altay Bayındır ve Attila Szalai'yi ekarte edip Fenerbahçe filelerini havalandırmasıyla
İstanbulspor 3-2'yi yakalıyordu...
Golün şokunu çabuk atlatan Fenerbahçe;
İstanbulspor'un Danimarkalı kalecisi David Jensen
Ve Melih Kabasakal'ın kaptırdığı toplar sonrası
Önce Enner Valencia; ardından da Michy Batshuayi ile
Maçı 5-2 kazanıyordu...
Bu skora rağmen takım iyi değil...
Orta sahada Willian Arao çok yetersiz...
Miguel Crespo olmadan orta saha kurgusu
Ciddi yara alır...
Ben olsam Willian Arao'yu sadece son 10 dakikalarda kullanır;
"Orta sahayı Miha Zajc ve Miguel Crespo ikilisinden oluştururum"
Fenerbahçe'ye önce UEFA'da Dinamo Kiev;
Ardından da Sivasspor karşısında başarılar diliyorum...
(Tansu Sarı)
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