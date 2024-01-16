Dursun Özbek yine Ali Koç'a sataştı. Zehir gibi laf attı

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Dursun Özbek yine Ali Koç'a sataştı. Zehir gibi laf attı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsoluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde konuyu yine hakemlere getirirken, isim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da sataştı.

Ali Koç, geçen hafta "Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Görev süremin sonunda başkanlığı bırakacağım" demişti.

Özbek'in sponsorluk töreninde Ali Koç'un bu sözlerine gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

Kayserispor'la oynadıkları maçı hatırlatan Dursun Özbek, şunları söyledi:

Hakem kararlarını izlediniz. Hakem kararlarında devam eden bir standartsızlık var.

Ne yapmaya çalışıyorlar, biliyoruz. Böyle devam edemez.

Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler.
TFF ve MHK'ye sesleniyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir.

Bırakın sene sonunda sessiz sedasız kenarlarına çekilsinler.

Galatasaray'ı yıpratmak için zafer yürüyüşünden alıkoymak için algı yaratmak için uğraşıyorlar.

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