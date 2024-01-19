Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. kuruluş yıldönümü, Esma Sultan Yalısı'nda ünlü isimlerin katılımıyla yapıldı.

Spor dünyasının yıldızlarını buluşturan gecede ilginç anlar yaşandı.

Etkinliğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da iştirak etti.

Ali Koç'un genç garsonla girdiği ilginç diyalog ise geceye damga vurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kokteyl tepsisi taşıyan garsona yaklaşarak, "Bunun içinde ne var?" diye sordu.

Genç garson Ali Koç'un sözlerini duymayarak "Ne" diye cevap verdi.

Bunun üzerine Ali Koç gülerek, "Seninle bahse girerim. Yüzde 99 bunun içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dedi.

O anların kayda alındığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.