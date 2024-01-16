Galatasaray'ın rakibinden üstsüz basın toplantısı. Galatasaray taraftarı ortaya çıkardı

Priske, 2021 yılında Antwerp'in teknik direktörüyken, Avrupa Ligi gruplarına çıkmaları halinde basın toplantısına çıplak geleceğine dair söz vermişti.

Antwerp, Omonia'yı penaltılarla geçti ve Priske sözünü yerine getirerek sadece havluyla basın toplantısına katıldı.

Bu görüntüleri Galatasaray taraftarları arşivden çıkardı.

Sosyal medyada Sarı - Kırmızılı taraftarlar fotoğraflları binlerce kez paylaştı.

Priske UEFA'daki rakipleri Galatasaray hakkında ise şu açıklamaları yaptı:

Şampiyonlar Ligi'nde oynamış güçlü bir rakiple eşleşeceğimizi kura çekimi öncesinde de tahmin ediyorduk.



Galatasaray çok kaliteli, ofansif ve yetenekli oyuncuları olan bir takım.



İstanbul'daki atmosferin çok etkileyici olduğunu biliyoruz ama kendi sahamızda her şeyi yapabileceğimize inanıyoruz.



Şubat ayında oynayacağımız iki maçı da heyecanla bekliyoruz.