Galatasaray'dan sert açıklama ve flaş karar. 'Bundan sonra' diyerek duyurdular

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Kayserispor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulüp alınan kararı da "Bundan sonra anlayacağınız dilden konuşacağız" diye duyurdu.

Paylaşıma Mertens'in attığı golden önce hakemin faul kararı verdiği pozisyonun görüntüsü eklenirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!"