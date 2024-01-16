Galatasaray'ın sayılmayan golü faul mü değil mi? Erman Toroğlu başka Ahmet Çakar başka dedi

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçın 28. dakikasında Mertens'in vuruşuyla ağlara giden top gol olarak geçerli sayılmamıştı.

Hakem, pozisyondan önce Halil'in topu Attamah'tan alırken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etmişti.

Pozisyonla ilgili Türkiye'nin en ünlü iki hakem yorumcusundan farklı yorumlar geldi.

Erman Toroğlu, A Spor'daki programda Halil'in ayağının toptan önce Attamah'ın bacağına geldiğini belirterek hakemin kararının doğru olduğunu söyledi. Toroğlu, golü vermediği için hakeme isyan eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da eleştirdi.

Ahmet Çakar ise Toroğlu'nun tam tersi iddiada bulundu. Çakar, Sabah'taki yazısında "Mertens'in attığı golde asla faul olduğuna inanmıyorum. Topa Halil dokunuyor, Mertens golü yapıyor. Kesinlikle büyük hata var" dedi.

