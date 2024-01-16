Galatasaray'ın sayılmayan golü faul mü değil mi? Erman Toroğlu başka Ahmet Çakar başka dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın sayılmayan golü faul mü değil mi? Erman Toroğlu başka Ahmet Çakar başka dedi
İki günlü hakem yorumcusu Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar bir kez daha karşı karşıya. Aynı pozisyonla ilgili iki farklı yorum geldi.

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçın 28. dakikasında Mertens'in vuruşuyla ağlara giden top gol olarak geçerli sayılmamıştı.

Hakem, pozisyondan önce Halil'in topu Attamah'tan alırken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etmişti.

Pozisyonla ilgili Türkiye'nin en ünlü iki hakem yorumcusundan farklı yorumlar geldi.

Erman Toroğlu, A Spor'daki programda Halil'in ayağının toptan önce Attamah'ın bacağına geldiğini belirterek hakemin kararının doğru olduğunu söyledi. Toroğlu, golü vermediği için hakeme isyan eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da eleştirdi.

Ahmet Çakar ise Toroğlu'nun tam tersi iddiada bulundu. Çakar, Sabah'taki yazısında "Mertens'in attığı golde asla faul olduğuna inanmıyorum. Topa Halil dokunuyor, Mertens golü yapıyor. Kesinlikle büyük hata var" dedi.

Son Haberler
Ev sahiplerine nefes aldıracak haber 'Artık bu ücret alınmayacak' Ekonomi
Ev sahiplerine nefes aldıracak haber 'Artık bu ücret alınmayacak'
Düğünde makineli tüfekle havaya ateş açan Arap damadı vurdu. Görüntüler ortaya çıktı Dünya
Düğünde makineli tüfekle havaya ateş açan Arap damadı vurdu. Görüntüler ortaya çıktı
Veba otu nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Veba otu nelere iyi gelir
Komşuda deprem Dünya
Komşuda deprem
Kavga etme korkusu nasıl yenilir Sağlık
Kavga etme korkusu nasıl yenilir
İzmir'de bir polis üstüne saldıran köpeği silahla vurdu Gündem
İzmir'de bir polis üstüne saldıran köpeği silahla vurdu
Mersin’de IŞİD operasyonu Gündem
Mersin’de IŞİD operasyonu