Galatasaray'ın önünü kim kesmek istiyor? Dursun Özbek bunu nereden biliyor?

Geçenlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı.

Özetle kendisinin başkan olduğu sürece Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmayacağını iddia etti ve görev süresi bitince bir daha aday olmayacağını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek buna çok kızdı.

Kızmasının Galatasaray'ın Fenerbahçe'den 2 puan geride kalmasından sonra olması enteresandı.

Dedi ki: Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak? Samimiysen açıkla. Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz.

Duruşa bak! Bir saniye bile görevde kalamaz diyor.

Peki Dursun Özbek bugün ne diyor?

Anadolu Ajansı'nın haberinden aynen koyuyorum buraya:

2024'te tek hedefimiz şampiyonluk. Bu manada önümüzü kesmeye çalışanlar var. Bu sadece benim veya yönetim kurulunun kanaati değil. Genel futbol camiasının kanaati bu yönde. Sahadaki yarışı başka bir şekle çevirmek, rekabetin başka bir şekle evrilmesini sağlamak bence son derece yanlış olur. Sahada verilen mücadeleye ihanet olur. Futbol, yeşil sahalarda kaldığı sürece cazibesi var. Yoksa bir emeklilik ikramiyesi olarak görülmemeli.

Şimdi sormazlar mı adama. "Yahu arkadaş senin önünü kim kesmek istiyor. Samimiysen açıkla!"

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Sürekli dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz.

Her sene aynı terane!

Hakem hata yapar da kazanırsan bir şey yok.

Hakem hata yapar da kaybedersen yıkılsın dünya!

Hakem hata yapmaz da yine de kaybedersen "Önümüzü kesmeye çalışıyorlar!"

Kimdir bunlar? Karanlık güçler? Önünü kesmek isteyenler?

Galatasaray geçen sezon şampiyon olmadı mı? O zaman önünü kesmek isteyenler tatile mi çıkmıştı.

Son 10 sezonun 6'sında ipi önde göğüslemedi mi? Neredeydi önünü kesmek isteyenler?

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Dursun Özbek 74 yaşında. Değerli bir iş adamı. Türkiye'nin en büyük kulübünden birinin de başkanı.

Ancak kulüp başkanlarının en yaşlılarından olarak biraz daha olgun davranması gerekmez mi?

Olumsuz açıklamalarda bulunan diğer kulüp başkanlarını tecrübesi ve babacanlığı ile uyarması daha doğru değil mi?

Son maçlarda Galatasaray ağzıyla kuş tutuyordu da biz mi göremiyorduk. Müthiş oynuyordu da anlayamıyor muyduk?

Takımın futbol olarak bir düşüş içinde olduğu ortada. Bunun nedenini bulup, çare arayacağına taraftarları kışkırtacak açıklamalarda bulunmak, hem de her gün konuşmak nasıl bir tutumdur?

Amacı nedir?

Amacı şudur. Bu şekilde yapacak ki hakemler etki altında kalacak. Aleyhlerine karar verirken tereddüt içinde olacak.

Başka ne olabilir.

Son 10 sezonda 6 şampiyonluğu var Galatasaray'ın dedim ya. Demek ki 10 sezonda 10 şampiyonluğu da olsa yetmeyecek.

Ah bu Galatasaray'ın önünü kesmek isteyenler.

Demek ki hiç bitmeyecek.