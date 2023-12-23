Ole Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ole Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ın teknik direktörlük için görüştüğü Ole Gunnar Solksjaer verdiği yanıtı açıkladı.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Ole Olksjaer'in menajeri ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş'a deneyimli teknik direktörden yanıt geldi.

Kararını henüz vermeyen 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş Kulübü’ne etkileyici teklifleri için teşekkür ederim. Henüz kararımı vermedim. Öncelikle benden tam olarak istenileni bilmem gerekiyor. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben bir proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları detaylı şekilde bilmem gerekiyor. Bu konuları netleştirdikten sonra kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

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