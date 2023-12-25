Galatasaray'dan Ali Koç'a tokat göndermesi: Dursun Özbek 'Djiku Icardi'ye sağ kroşe attı' dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe derbisinde yaşanan Icardi-Djiku pozisyonunun penaltı olduğunu ifade eden Özbek, ''Djiku, Icardi'ye sağ kroşe attı'' sözlerini söyledi.

İsim vermeden Ali Koç'a gönderme yapan Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

Özbek, sözlerine "Bugünkü gündemde futbol vardı. 2024 yılının Türk futbolu ve ülkemiz için güzel bir yıl olmasını diliyorum.'' şeklinde başladı.

Derbi hakkında yorum yapan Özbek, ''Dünkü derbi maçı çok güzel bir maç olmadı. Performansı çok yüksek seviyede değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgasını vuran Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca 'bazı hareketlerden kaçınmak lazım' diyen Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü; ''Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Futbolun içinde olan kişiler; federasyonlar, yayıncılar... Futbol hassas bir oyun, Türkiye'de büyük destekçisi var. Bu yüzden bazı hareketlerden kaçınmak lazım.''

''DJIKU ÖZELLİKLE ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU''

Djiku ve Icardi'nin içinde olduğu pozisyon ile ilgili konuşan Özbek, ''Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması lazımdı. Dün şöyle bir hassasiyet ortaya çıktı. Böyle açık bir pozisyonu hakem görmeyebilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.

Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için. Soru işareti olan kısım şu; Maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın hepsi VAR'a gitti mi? Gittiyse bir problem. Bana göre hareket çok net.'' dedi.

''GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI VAR'A GÖNDERİLMEDİ''

Derbi ile ilgili bomba bir açıklama daha yapan Özbek, ''Şöyle bir dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi. Oradakiler de pozisyonu tam süzemediler.

İkinci iddia görüntüler yayıncı kuruluştan seçilerek VAR'a gönderiliyorsa o zaman tuzun koktuğu yerdeyiz.'' dedi.

''Tüm yetkililere çağrı yapıyorum; Olay tüm detayıyla incelensin. 2024'e girerken bu tip pozisyonların peşinde koşmaktan yorulduk.

Bu sadece Galatasaray'ın problemi değil. Genel bir problem. Bu şekilde VAR'ın daha iyi şekilde çalışması için görüntülerin tamamının kendilerine verilmesi lazım.''

ALİ KOÇ'A FLAŞ GÖNDERME

İsim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yapan Dursun Özbek, ''Demin Djiku bir kroşe attı dedim Icardi'ye. Tabii geçmişte bazı paydaşların "onu tokatlayın" çağrıları vardı. O da saha içinde bunu uygulamaya kalktı." dedi.