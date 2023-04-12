12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor

Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair çarpıcı söylemlerde bulundu. Özbek, yabancı sınırı konusunda "Bir takım hariç bütün takımlar yabancı sınırını istemiyor" dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 22:19
Takip Et

Dursun Özbek'ten yabancı sınırı açıklaması

Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
+
Aa
-

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Nef Stadı'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de başarılı oldukları için rakiplerinin saha dışında da kendileriyle uğraştığını ileri süren Özbek, yabancı sınırı hakkında kulüplerin aldığı karardan da bahsetti. Öğleden sonra yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına gideceği için divan kurulundan erken ayrılacağını aktaran Özbek, "Bugün federasyon ile çok önemli bir toplantı var. Toplantının gündemi güncel sorunlarla ilgili. Ayrıca önümüzdeki yılın organizasyonuyla ilgili konular görüşülecek." dedi.

A Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı sınırı hakkında da açıklamada bulundu. Dursun Özbek, "Bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancı sınırının kalkmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Kendilerine karşı tutumu yadırgamadıklarını belirten Özbek, "Her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde, rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi tüm Galatasaraylılar adına veriyoruz." diye konuştu.

Camianın desteğinin önemli olduğuna değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu mücadeleyi yaparken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. Rakiplerimiz, futbolun sahada oynanması dışında Galatasaray'ın her şeyi ile uğraşmaya başladı. Birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsın boşuna. Bu kritik dönemde bugüne kadar ki birlikteliği ve desteği göstermenizi rica ediyorum. Biz, sizden kuvvet alıyoruz. Siz bizi desteklerseniz kendimizi en kuvvetli seviyede hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
7
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.