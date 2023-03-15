Dursun Özbek yeni projesini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın mart ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

''ÜRETME KABİLİYETİNİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR''

"Kulübümüz faaliyetlerinden dolayı zarar etmektedir. Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Yakın zamanda, bu buhranlı süreçten ve yükten kurtulmuş bir şekilde karşınıza çıkacağıma inanıyorum. Seçim dönemindeki vaatlerimizden en önemlisi bankalar birliği anlaşmasından çıkmaktı. 9 aylık periyotta Galatasaray'ın içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmak için bunun ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gördüm. Bizim kulübümüzün üretme kabileyetini geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da faaliyet dışı projeler üretip gelirler sağlayabiliriz."

''BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK ENGEL''

"Bankalar Birliği anlaşması bizim önümüzdeki en büyük engeli oluşturuyor. Önümüzde Mecidiköy ve gayrimenkul geliştirme projesi olmasaydı Florya'daki adımları atmamız mümkün değildi. Hedefimiz Bankalar Birliği anlaşmasından en uygun zamanda en faydalı olacak şekilde çıkmaktır. Şu anda var olan koşullarla ve faizlerle çıkmak istemiyoruz. Florya projesinden yaratacağımızı geliri, sadece bu amaç için kullanabilmek için bloke edeceğiz."

GALATASARAY ADASI AÇIKLAMASI

"Seçim öncesi verdiğimiz en önemli sözlerden biri Galatasaray Adası'ydı. Ada, 1957 yılında Galatasaray'a kazandırıldı. O günden bu yana herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Akışına bırakılmış ve sonunda başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Eş zamanlı olarak da adanın imar çalışmaları için çalışmaya başladık."

''GALATASARAY'IN YOLUNU AÇACAK BİR PROJE''

"Daha önceden sizleri bilgilendirdiğim gibi Mecidiyeköy projemiz vardı. Galatasaray'ın yolunu açacak bir proje. Bugün rezidans olarak satılmasının faydasını genel kurulda da anlatmıştım. Mecidiyeköy projesi, çıkış noktamızın başladığı yer. Getiri 1.5 milyar TL olabilecek bir proje. Bundan sonraki projemiz de Florya projesi. Riva'da bizim yaklaşık 130-140 tane villa var bize ait. Artan maliyetler bizi ilgilendirmiyor. Biz, kaça satıldığına bağlı olarak kasamıza girecek tutarı hesaplayabiliyoruz. Bugün itibariyle 2 milyar TL'ye yakın bir gelirimiz olacak."

''BU PROJE GALATASARAY'IN GELECEĞİNDE ALTIN HARFLERLE YERİNİ ALACAK''

"Bu anlattığımız projeler kapsamında basit bir aritmetik yaptığınızda bu işin altından kalkabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey, birbirimizi sevmek ve tek yumruk şeklinde hareket etmek. Yaklaşık 3-4 ay önce sonuçlandırdığımız ancak bilgilendirmediğimiz bir projemiz daha var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Stadyumumuzun yanında Vadi İstanbul'a doğru inen bir arazi var. Biz bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkını alarak 49 yıllığına kiralamış bulunuyoruz. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne projelerimizi hazırlıyoruz. 2 senelik zamanımız var. Bu proje çalışmalarının iki sene içinde sunulması lazım. Galatasaray'a yük getirmeyecek şekilde sizlere sunmanın hazırlığı içerisindeyiz. Kısa süre içerisinde tüm detayları anlatacağız. Bu proje Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Galatasaray'ın geleceğini hazırlarken, stadyumumuzun hemen yanında olması projenin kompakt bir yönetim getirecektir."

TAKIM DEĞERLENDİRMESİ

"Futbol takımımız Okan hocamızın planları ve hedefleri çerçevesinde ilerliyor. Kendisnin Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Kadın futbol takımımız sezonu lider bitirmek için son maçına çıkacak. Bu önemli maçı da kazanmayı umut ediyorum. Yüzme, su topu ve kadın basketbolda sporcularımız Galatasaray'a yakışır bir mücadele sergiliyor. Kadın basketbol takımımız Avrupa'da yarı finalde. Tüm sporcularımıza ve ekiplerimize güveniyoruz."