Duygu Sarışın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı

Snob Magazin'in haberine göre; oyuncu Duygu Sarışın, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolde olduğu 'Kızıl Goncalar'da kamera karşısına geçen oyuncu, "Keyifli bir ekibiz. Güzel gidiyor. Ekip olarak heyecanlyız" dedi.

Yeni yıl beklentileri için Sarışın, "Herkese güzellikler diliyorum. Şahane bir yıl olsun. Milletçe ekonomimiz rahatlasın. Yeni yılda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Röportaj sırasında eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca oyuncu, "Görüşürüz" diyerek bir anda koşmaya başladı.

