Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Düzce'de deprem olduğunu açıkladı. Depremin merkez üssünün Kızılcık olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü ise 3.3 olarak duyuruldu.

Sarsıntının yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Düzce'deki 5.9'luk depremin yankıları sürerken bölgede çok sayıda artçı deprem de meydana gelmeye devam ediyor.

Büyük deprem Düzce ve çevre illerinde paniğe neden olurken arkasından yaşanan ve büyüklüğü 4.1’e kadar ulaşan depremler ise vatandaşları korkutuyor.