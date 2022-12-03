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Düzce’de deprem

AFAD, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 08:36
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Düzce’de deprem

Düzce’de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 07.59 sıralarında Düzce ili Gümüşova ilçesi Yongalık mevkiinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öte yandan Düzce'de 00.09’da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Düzce sallanmaya devam ediyor. 6.00 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

AFAD verilerine göre; 2 Aralık saat 13.03'te merkez üssü Paşakonağı köyü olan 3,7 büyüklüğünde depremin ardından saat 21.49’da merkez üssü Gölyaka olan 3,6 büyüklüğünde ve 00.09’da da merkez üssü Düzce Merkez olan 3.0 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

 

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