﻿Düzce'de 70'in üzerinde art arda artçı meydana geldi

Saat 04.08’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce’nin Çilimli ilçesinde saat 04.30’da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Depreminin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 70'ten fazla artçı deprem daha meydana geldi.

ONLARCA ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Depremin ardından 70'ten fazla artçı deprem yaşandı. Kandilli'nin verilerine göre saat 06.50’de merkez üssü Gölyaka olan güçlü bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem yerin 5,4 kilometre altında 4,2 büyüklüğünde kayda geçti.

Düzce’ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 07.20’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“70’in üzerinde artçı sarsıntı var. Bu seviyelerde 4’ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir o yüzden az hasarlı ya da hasarlı binalarda durmamak lazım. Şu ana kadar bize ağır hasarlı bir binayla ilgili bildirim geldi biraz önce hem valimiz ve belediye başkanımızla değerlendirme ortaya koyduk. 30'dan yaralandı. Bolu’da da leğen kemiği kırık bir yaralı var. Düzce’deki ağır yaralı kişinin hayati tehlikesi var. Depremin olduğu andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, valilerle de görüşüp bilgi aldı. Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü bir kesinti. Mahalle mahalle kontrolü bir şekilde elektrik veriliyor. Hem doğalgaz hem de elektrik kaçakları olsun bunlarla ilgili tedbirli olarak elektrik kesilmesi söz konusu. AFAD ekiplerimiz ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Birkaç köyde ahır yılması söz konusu.”