Düzce Adliyesi’nde büyük hasar: Kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremmin büyüklüğünü 5,9, Kandilli Rasathanesi ise 6,0 olarak olarak açıkladı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ve çevre illerden de hissedilen depremde Düzce Adliyesi ağır hasar gördü.

Deprem sırasında adliye binasından kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü.

Binanın girişi molozlarla kaplanırken, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.