Düzce depreminin en korkunç görüntüsü

Düzce'de paniğe neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yeni görüntüler düşmeye devam ederken, depremin en korkunç görüntüsü de geldi.

Bir sokak kamerasının kaydettiği görüntülerde deprem anında yaşanan sallantı, savrulan ağaçlar ve uzaktan gelen bir ışık parlaması dikkat çekti.

Bir trafonun patlaması nedeniyle geldiği tahmin edilen ışığın kaydedildiği o anlar sosyal medyada viral oldu.