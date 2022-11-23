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Düzce depreminin en korkunç görüntüsü

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremin en korkunç görüntüsü geldi. Sokak kamerasının kaydettiği dehşet verici görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 06:49
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Düzce depreminin en korkunç görüntüsü. 5.9'la sallandı

Düzce depreminin en korkunç görüntüsü
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Düzce'de paniğe neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yeni görüntüler düşmeye devam ederken, depremin en korkunç görüntüsü de geldi.

Bir sokak kamerasının kaydettiği görüntülerde deprem anında yaşanan sallantı, savrulan ağaçlar ve uzaktan gelen bir ışık parlaması dikkat çekti.

Bir trafonun patlaması nedeniyle geldiği tahmin edilen ışığın kaydedildiği o anlar sosyal medyada viral oldu.

 

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