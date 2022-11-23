İngiliz basını Düzce depreminin ardından tsunami uyarısı yaptı

Düzce’de gece saat 4 sularında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye’yi ayağa kaldırırken dünya basınında da ses getirdi.

Depremde henüz bir can kaybı tespit edilemezken, ağır bir çökme ya da yıkılma olmadığı açıklandı.

Öte yandan deprem dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

İngiliz basınında Türkiye için tsunami uyarısı dahi yapıldı.

İşte o haberlerden bazıları: