23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Düzce’de bir binanın ön cephesi çöktü

Düzce’de meydana gelen depremde Gaziantep caddesi mevkiinde bir binanın cephesinin çöktüğü öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 07:09
Takip Et

Düzce’de bir binanın ön cephesi çöktü

Düzce’de bir binanın ön cephesi çöktü
+
Aa
-

Düzce’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından herhangi bir göçük ya da can kaybı haberi gelmezken, Gaziantep caddesi mevkiinde bir binanın ön cephesinin çöktüğü öğrenildi.

İki katlı olduğu görünen binanın bir cephesinin tamamen çöktüğü, bina içindeki eşyaların caddeye savrulduğu görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetim Bakşanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.9 olarak tespit etti. Kandilli Rasthanesi'ne göre ise Düzce depreminin büyüklüğü 6.0. 

AFAD, depremin derinliğini 6,81 kilometre olarak açıklarken, deprem Düzce'nin yanısıra İstanbul, Sakarya Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne'de hissedildi.

Düzce Adliyesi'nde de hasar meydana geldi.

Deprem nedeniyle Düzce ve Sakarya'da eğitime bir gün ara verildi.

Depremde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak’ta bulunan iki katlı evde hasar meydana geldi. Hasar gören evde yaşayan 5 kişi jandarma konutuna alındı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
1
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿Kadın taraftar Katar'da soyundu. Soyunma görüntüleri en çok Katar'da tıklandı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
3
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
4
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
5
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
7
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿“Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı”
﻿Düzce'de 70'in üzerinde art arda artçı meydana geldi
﻿Düzce'de 70'in üzerinde art arda artçı meydana geldi
﻿Düzce'de 70'in üzerinde art arda artçı meydana geldi
﻿Bolu'da da deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
﻿Bolu'da da deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
﻿Bolu'da da deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
﻿Düzce depremini İstanbul Pendik’teki papağan böyle hissetti
﻿Düzce depremini İstanbul Pendik’teki papağan böyle hissetti
﻿Düzce depremini İstanbul Pendik’teki papağan böyle hissetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.