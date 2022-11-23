Düzce’de bir binanın ön cephesi çöktü

Düzce’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından herhangi bir göçük ya da can kaybı haberi gelmezken, Gaziantep caddesi mevkiinde bir binanın ön cephesinin çöktüğü öğrenildi.

İki katlı olduğu görünen binanın bir cephesinin tamamen çöktüğü, bina içindeki eşyaların caddeye savrulduğu görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetim Bakşanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5.9 olarak tespit etti. Kandilli Rasthanesi'ne göre ise Düzce depreminin büyüklüğü 6.0.

AFAD, depremin derinliğini 6,81 kilometre olarak açıklarken, deprem Düzce'nin yanısıra İstanbul, Sakarya Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne'de hissedildi.

Düzce Adliyesi'nde de hasar meydana geldi.

Deprem nedeniyle Düzce ve Sakarya'da eğitime bir gün ara verildi.

Depremde Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi Pınar Sokak’ta bulunan iki katlı evde hasar meydana geldi. Hasar gören evde yaşayan 5 kişi jandarma konutuna alındı.