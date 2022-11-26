Düzce’de yaşanan depremin ardından okullar bir süreliğine tatil edildi. 23 Kasım Çarşamba günü Düzce’de gerçekleşen depremin ardından okulların ne olacağı merak ediliyor. Düzce’de yaşanan depremden sonra okulların ne zaman açılacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Düzce’de okullar ne zaman açılacak? Düzce’de okullar kaç gün tatil edildi?

Düzce’de 04:08 sularında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından çok sayıda iş yeri ve evde çeşitli hasar meydana geldi.

Düzce’de ki sarsıntı; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

DÜZCE’DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.