Depremin yaşandığı Düzce'de Belediye Başkanından bina açıklaması

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine dönmek istemeyenler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.

Kapalı pazar yerindeki çadırlarda ekiplerce ihtiyaçları karşılanan vatandaşlara, Türk Kızılay tarafından yemek dağıtılıyor.

Depremzedelerin panik yaşamaması için gün içinde hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor.

Bölgede görev yapan askeri personel, zaman zaman çadırlarda kalan çocukların oyunlarına katılarak onlara moral desteği veriyor.

"HASARSIZ EVİNİZDE KALMAKTAN KORKMAYIN"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, depremin ardından yetkililer tarafından "hasarsız" olarak tespit edilen evlerde kalınabileceğini bildirdi.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Düzceli kardeşlerim, eviniz devletin hasar tespit ekipleri tarafından 'hasarsız' olarak tespit edilmiş ise lütfen çadıra çıkmayın, çadırda kalmayın. Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın. Devletimizin mühendis ve teknikerlerinin tespitlerine güvenin." (AA)