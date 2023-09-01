Ebrar Karakurt'tan İtalya zaferi sonrası flaş paylaşım

Filenin Sultanları İtalya'yı mağlup ederek 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ebrar Karakurt, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ebrar Karakurt'tan İtalya zaferi sonrası flaş paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Son dönemde eleştirilerin odağında olan isim Ebrar Karakurt ise galibiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Karakurt, yaptığı paylaşımda ''Milli gurur diyeceksiniz'' notunu düştü.

''BOŞ YAPMA ABDULHAMİD'' DEMİŞTİ
Ebrar Karakurt, Abdulhamid isimli kişi tarafından kendisine yapılan 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' yorumuna, ''Boş yapma Abdulhamid'' demişti.

Karakurt'un bu cevabı sosyal medyada gündem olmuştu.

İşte o paylaşım;

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