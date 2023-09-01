Ebrar Karakurt'tan İtalya zaferi sonrası flaş paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Son dönemde eleştirilerin odağında olan isim Ebrar Karakurt ise galibiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Karakurt, yaptığı paylaşımda ''Milli gurur diyeceksiniz'' notunu düştü.

''BOŞ YAPMA ABDULHAMİD'' DEMİŞTİ

Ebrar Karakurt, Abdulhamid isimli kişi tarafından kendisine yapılan 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' yorumuna, ''Boş yapma Abdulhamid'' demişti.

Karakurt'un bu cevabı sosyal medyada gündem olmuştu.

İşte o paylaşım;