Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi

Melih Gökçek, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sosyal medya hesabı üzerinden "Sen milli takıma layık olmayan bir LGBT'lisin. Abdülhamid'e saldırdığına göre senin kökünü araştırmak gerek. Bir sporcu siyaset yapacaksa sporu bıraksın. Atın bunu milli takımdan. Milli takıma leke düşmesin." sözleriyle hedef gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medyada bir kullanıcıyla yaşadığı diyalogla gündeme oturmuştu. Karakurt içinde "Abdulhamid" ismi olan bir kullanıcının kendisine, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermişti. Karakurt o kullanıcı için daha sonra pankart da açmıştı.

"BOŞ DAMACANA ŞİŞESİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Mayıs 2020'de Ankara Kazan'da yaşanan yangınla ilgili gerçek dışı iddialarda bulunan Melih Gökçek'e yanıt vermiş, belediyeden yapılan açıklamada, "Ağlayarak Belediyemizi terk etmek zorunda kalan, kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan Melih Gökçek, ahlak dışı iftira kampanyalarına bu kez insan canı üzerinden devam etmiştir. Bu şahıs ve talimat verdiği 'trol hesaplar', 6 Mayıs'ta Kahramankazan'da tiner depolama faaliyeti gösteren işyeri yangınında, yangına müdahale etmek üzere yola çıkan bir itfaiye aracının arızalanması sonucunda iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini iddia edecek kadar alçalmışlardır. Türkiye’de başarıları ile bilinen Ankara İtfaiyesi teşkilatını bu tip hayasız söylemlerle anıp, 'Ben böyle bir Belediye bırakmadım' demek de, ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı." ifadeleri kullanılmıştı.

"Belediyemizi terk etmek zorunda kalan, kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan Melih Gökçek" ifadesi o açıklamadan sonra akıllara kazınmıştı.