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Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması

2019 yılında nikâh masasına oturan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un boşanacakları iddia edilmişti. İlk açıklama Şallı'dan geldi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:58
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? İlk açıklama Ebru Şallı'dan geldi

Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması
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Eski manken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanacağı iddia edilmişti. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri söylenmişti.

Haberlerden sonra eski manken, Instagram'dan açıklama yaptı. Şallı, "Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu... Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

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