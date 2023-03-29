Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması

Eski manken Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanacağı iddia edilmişti. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri söylenmişti.

Haberlerden sonra eski manken, Instagram'dan açıklama yaptı. Şallı, "Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu... Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.