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  • Ebru Şallı kaybettiği oğlunun odasına ancak 3 yıl sonra girebildi. Amacını öğrenen ''Helal olsun'' dedi

Ebru Şallı kaybettiği oğlunun odasına ancak 3 yıl sonra girebildi. Amacını öğrenen ''Helal olsun'' dedi

Ebru Şallı minik oğlu Pars'ı 3 yıl önce kaybetmişti. O günden beri oğlunun odasına giremeyen Şallı, depremzedeler için o odanın kapısını açtı. Ünlü mankenin yaptıkları "Helal olsun" dedirtti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:27
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Amacını öğrenen ''Helal olsun'' dedi. Ebru Şallı kaybettiği oğlunun odasına ancak 3 yıl sonra girebildi.

Ebru Şallı kaybettiği oğlunun odasına ancak 3 yıl sonra girebildi. Amacını öğrenen ''Helal olsun'' dedi
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2020 yılının Nisan ayında acıların en büyüğü ile sarsılan Ebru Şallı, oğlu Pars'ı 9 yaşındayken lenfıma kanserinden kaybetti. 2020 yılından bu yana oğlunun odasının kapısını bile açamayan Ebru Şallı önceki gün İstinye'de görüntülendi.

Takvim'in haberine göre Ebru Şallı verdiği röportajda şunları söyledi: 
"Üç hafta hiç kendime gelemedim. Ben zaten ağır şeyler kaldıramıyorum artık; hele ki çocuklar söz konusu olduğunda. Melatonun alıp, nefes çalışmaları gibi şeyler yapıyorum.''

"Enkaz altında can veren kızının elini bırakmayan o babanın görüntüsü hiç gözümün önünden gitmiyor. Herkes dışarıdan ahkam kesiyor konuşuyor, anlatıyor ama o adamı kimse anlayamaz"

Eşi ve ailesiyle depremzedeler için elinden geleni yaptığını söyleyen Ebru şallı, melek oğlunun eşyalarını bağışladığını gözyaşlarıyla anlattı. 

"Pars'ın odasına vefatından sonra hiç girmemiştim" diyen Ebru Şallı, depremin üçüncü haftası ilk kez o odaya adım attığını ifade etti. 8-9 yaşındaki bir erkek çocuğunun ihtiyacı olan her şeyin olduğunu ifade eden Şallı şunları söyledi:


"Hastane süreci olduğu için her şeyi çok yeni duruyordu. Pars'ın eşyalarını güzel bir yere ulaştırmak istiyordum ve ben bunu başardım. Deprem bölgesindeki beş erkek çocuklu bir aileye ulaştım ve Pars'ın oyun bilgisayarından, çorabına kadar her şey tek tek güzelce paketledim. Hem ağladım hem yaptım."

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