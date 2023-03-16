Ebru Şallı: Üzüntüden dişimi kırdım ve büyük bir ameliyat geçirdim

Eski manken Ebru Şallı, Maraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden çok etkilendiğini söyledi. Şallı, "Üç hafta hiç uyumadım, uyku ilacı almadan da uyuyamıyorum, üzüntüden dişimi sıkmaktan dişimi kırdım ve büyük bir ameliyat geçirdim" dedi.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şallı muhabirlerin “İyi gördük sizi” demesi üzerine, “İyi değilim aslında, pek keyfimiz yok depremden dolayı, iyi olmaya çalışıyoruz, hayat devam ediyor, bizler de çalışıp bir şeyler yapacağız ki ayakta durabilelim, daha fazla yardım yapabilelim" ifadelerini kullandı.

Şallı sözlerine şöyle devam etti:

"Ben çok etkilendim depremden, 3 hafta hiç uyumadım, uyku ilacı almadan da uyuyamıyorum, üzüntüden dişimi sıkmaktan dişimi kırdım ve büyük bir ameliyat geçirdim. Pars hastanede tedavi görürken bir dişimi sıkmaktan kırmıştım şimdi de depremden sonra bir dişimi daha kırdım. Sinirlerim bozuldu hayattan keyif alamıyorum, çocuklar söz konusu olunca tahmin edersiniz ki ben hiç dayanamıyorum."

"BU SÜREÇTE 3 KİLO VERDİM"

Olası İstanbul depremi hakkında da konuşan Şallı “Bu ara rüyamda hep deprem oluyor, sürekli bunu görüyorum. Uyuyamama sebeplerimden biridir bu durum da, ince biri olduğum için kilo vermemem lazım ama bu süreçte 3 kilo verdim. Zor zamanlar geçiriyorum” dedi.