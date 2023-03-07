Oğlu 19 yaşına girdi. Ebru Şallı doğum gününü bebeklik fotoğrafıyla kutladı

İş insanı Harun Tan ile olan evliliğini 2002 yılında bitirme kararı alan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bütün ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yönlendiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Oğlu Beren Tan'ın doğum gününü kutlayan Şallı, oğlunun bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına da, "İyi ki'm Berom" notunu ekledi.