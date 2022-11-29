Kıbrıs'ta Ebru Yaşar fırtınası esti

Çok yoğun geçen yaz döneminden sonra sonbahar dönemine de hızlı bir konser maratonu ile start veren Yaşar, “Yine çok yoğun geçiyor, ama bu bizim tercihimiz. Şükürler olsun iş yapıyoruz. Çıkardığımız şarkılarla ürettiğimiz eserlerimiz ile sevenlerimizle elimizden geldiği kadar buluşmak istiyoruz. Onun dışında tabii ki süregelen bir hayatımız var.” dedi.

"Yerine göre giyinmek lazım"

Son dönemde sanatçıların çok konuşulan sahne kıyafetleri ve Nükhet Duru’nun tartışma yaratan tayt açıklaması hatırlatılan Yaşar, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz sorusuna,

“Nünü kötü birşey söylemiyor ki aslında. Yerine göre giyinmek lazım. Ortama göre giymek lazım. Vücuduna göre giyinmek lazım. Ben de o konularda tamamen adaplı giyme taraftarıyım. Tabii ki insan istediğini giymeli ama vücut ölçülerine göre giymeli yani. Film fit bir vücuda sahipsindir, bir tayt hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyordur. Çok yakışır güzel olur. Ama öbür türlü olmaz yani yakışmaz. Üstüne bir tunikle daha güzel olur. Yoksa insanlar tabii ki tayt giysin herkes gibi bizde giyiyoruz. Yerine göre giymek önemli bir şey aslında, oda kendini de bilmekle alakalı bir şey. Toplumun ortamını bilmek yani bana kalırsa ölçülü yerine göre giyinmeyi seven bir insanım. Açıklamayı çok yadırgamadım ama biz de ne söylersek bir şeyler böyle ayrıştırılır ya orda da öyle bir şey oldu“ dedi.

"Bence de abartılıyor!"

Yılbaşı sahne programları ile ilgili alınan ücretlerin abartıldığı konusunun çok konuşulması ile ilgili olarak soruya, “Yıllardır bu camia da piyasanın içinde bir insan olarak, haber değeri olmaz. Yani her şey sıradan görülürse hiçbir şeyin haber değeri olmaz. Haber demek biraz abartı demek. Tabii ki bu fiyatlarda her zaman olduğu gibi abartılar var abartılıyor” cevabını verdi.

Ebru Yaşar, usta sanatçı Ajda Pekkan’ın da kendisi gibi geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olay sonrası ayağının kırılması ile ilgili olarak, “Çok çok geçmiş olsun. Nazara inanıyorum. Ajda hanım sahne de o kadar güzel ki… O işine verdiği saygıyla, o işine verdiği güzellikle öyle oldu. Nazara geldi, öyle çıksın yani. Çok geçmiş olsun” dedi.

Kendisinin artık kırmızı renkli kıyafetler giymeme devam ettiğini söyleyen Yaşar, “Hala giymiyorum bakın siyahlarla çıktım. Gerçekten şaka maka öyle korkuyorum kırmızı giymekten. Tonlarını tercih ediyorum ama tam bir kırmızı elbisemiz yok yani. Dua okuyoruz arkadaşlar sahneye çıkmadan bol bol. Ben zaten çok dua okurum, daha fazla dua okuyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. dedi.

Konya’da yaşanan ve hayvan severlerin büyük tepkisini çeken görüntüler için Yaşar, “Sen bir köpeği bir canlıya bu katliamı yapamazsın. Allah’ın emanetlerine, bizlere yaşatamazsın.

Vicdansız, ruh hastası insan o kadar çok ki… Allah’tan artık videolar sosyal medya sayesinde ortaya çıkıyor… Dilerim bu dünyada da öbür dünyada da o cehennemi yaşasınlar” ifadelerini kullandı.