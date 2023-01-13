Ece Ronay’dan flaş boşanma açıklaması

Karpuz isimli şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran TikTok fenomeni Ece Ronay geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu.

Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ece Ronay henüz 1 yıl önce evlendiği eşinden boşanacağını açıkladı.

"MEHMET KİŞİSİNİ BOŞUYORUM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ronay, "Mehmet kişisini boşuyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum. Diyarbakır'a gideceğim" ifadelerini kullandı.

JET HIZIYLA DEĞİŞTİRDİ

Ece Ronay, daha sonra ise bir video yayınlayarak, eşinin yaptığı hatayı anladığını ve o yüzden boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi.

