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Ece Ronay’dan flaş boşanma açıklaması

Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen TikTok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir mutlu bir evlilik süren Ece Ronay, ilk önce eşinden boşanacağını, ardından ise kararını değiştirdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:37
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Kararını değiştirdi! Ece Ronay’dan boşanma açıklaması

Ece Ronay’dan flaş boşanma açıklaması
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Karpuz isimli şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran TikTok fenomeni Ece Ronay  geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu.

Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ece Ronay henüz 1 yıl önce evlendiği eşinden boşanacağını açıkladı.

"MEHMET KİŞİSİNİ BOŞUYORUM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ronay, "Mehmet kişisini boşuyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum. Diyarbakır'a gideceğim" ifadelerini kullandı.

JET HIZIYLA DEĞİŞTİRDİ

Ece Ronay, daha sonra ise bir video yayınlayarak, eşinin yaptığı hatayı anladığını ve o yüzden boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi.
 

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