Eczacıbaşı 101 dakikada yarı finalde

Eczacıbaşı, deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanarak yarı finale çıktı.
Eczacıbaşı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci oldu.
Maçın oynandığı salon: Burhan Felek Voleybol
Maçın hakemleri: Stanislava Simic (Sırbistan), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
Eczacıbaşı Dynavit'in kadrosu: Voronkova, Jack-Kısal, Elif Şahin, Alexa Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, (Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin, Aybüke Özel)
SC Prometey'in kadrosu: Sharhorodska, Milankovic, Meluishkyna, Drpa, Melisa Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Mouevska, Danchak)
Maçın setleri: 25-20, 25-15, 23-25, 25-16
Maçın süresi: 101 dakika (26, 24, 28, 23)
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