Eczacıbaşı 101 dakikada yarı finalde

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Eczacıbaşı 101 dakikada yarı finalde
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna temsilcisi SC Prometey'i 3-1 yendi.

Eczacıbaşı, deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanarak yarı finale çıktı.

Eczacıbaşı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci oldu.

Maçın oynandığı salon: Burhan Felek Voleybol

Maçın hakemleri: Stanislava Simic (Sırbistan), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Eczacıbaşı Dynavit'in kadrosu: Voronkova, Jack-Kısal, Elif Şahin, Alexa Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, (Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin, Aybüke Özel)

SC Prometey'in kadrosu: Sharhorodska, Milankovic, Meluishkyna, Drpa, Melisa Bükmen, Dorsman (Niemtseva, Vasylieva, Mouevska, Danchak)

Maçın setleri: 25-20, 25-15, 23-25, 25-16

Maçın süresi: 101 dakika (26, 24, 28, 23)

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