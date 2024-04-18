Eczacıbaşı'ndan Fenerbahçe tepkisi. Ferhat Akbaş 'hepsini dışarı çıkardık' diyerek açıkladı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi.

Ev sahibi konumundaki Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmayı 3-0 kazanıp seriyi 2-2'ye getirerek rakibinin şampiyonluk hayallerini suya düşürdü.

Heyecan pazar günü oynanacak son maça taşınırken Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş maç sonu röportajında soru almayacağını dile getirdi.

Sabah kupa töreni için hazırlık yapan görevlilere sitem eden Ferhat Akbaş şu ifadeleri kullandı:

"Sabah burada antrenmanımıza 6-7 görevli Fenerbahçe şampiyonluğu için kürsü kuruyordu. Onların hepsini dışarı çıkardık. Onlara buradan selamı iletiyorum. 21'inde sabah antrenmanımıza davetliler, katılabilirler."