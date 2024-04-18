Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj
Fenerbahçe taraftarı, Olympiakos maçını Yoğurtçu Parkı'nda davul zurnayla bekliyor.

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar havaya girmeye başladı.

Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen Sarı-Lacivertliler heyecanla maçı beklemeye başlarken, bazıları davul zurna eşliğinde eğleniyor.

Stat içinde de hazırlıklar son noktaya geldi. Güvenlik görevlileri son kontrollerini yaparken tribündeki bir pankart dikkat çekti.

Sarı-Lacivertli taraftarlar "Remember history focus on victory" (Tarihi hatırla zafere odaklan) yazılı pankartla futbolculara mesaj gönderdi.

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