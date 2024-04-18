Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya ilginç Ali Koç uyarısı. Olacakları önceden söyledi

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya ilginç Ali Koç uyarısı. Olacakları önceden söyledi
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe taraftarı kadıköy'e akın etti.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma öncesi taraftarlar Kadıköy’e gelmeye başladı.

Turu geçeceklerine emin olan taraftarlar şimdiden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde havaya girerken Yeniçağ’dan Selahattin Ekrekli’nin sorularını yanıtladılar.

Röportaja katılan tüm taraftarlar yarı finale yükseleceklerini ifade edip Ali Koç’a desteklerini belirtirken bir taraftardan Acun Ilıcalı’ya ilginç bir uyarı geldi.

Son günlerde Acun Ilıcalı hakkında Fenerbahçe başkanlığına aday olacak iddiaları hakkından konuşan sarı-lacivertli taraftar bunu yapmaması ve kendisinin Ali Koç ile dans edemeyeceğini söyledi.

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