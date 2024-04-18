Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal hatasını düzeltti

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak

Saat 22.00’de Ülker Stadyumu’nda başlayacak kritik karşılaşma öncesi iki takımında ilk 11’leri belli oldu.

İlk maçtaki orta saha tercihleri ile eleştirilen ve 3-2 mağlup olan Fenerbahçe’de İsmail Kartal bu sefer İsmail Fred ikilisine yer verdi.

İşte İlk 11’ler:

FENERBAHÇE

Livakovic; Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Fred; Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski; Dzeko.

OLYMPIAKOS

Tzolakis; Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega; Hezze, Chiquinho; Fortounis, Jovetic, Podence; El-Kaabi.