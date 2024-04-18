İlk maçta çok eleştirilmişti. Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'ı şaşkına çeviren hamle

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek.

2-2’nin rövanşında saat 22.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlamasına az bir zaman kala taraftarlar stadı doldurdu.

İlk maçtaki orta saha tercihi ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal sahaya çıktığında neye uğradığını şaşırdı.

Hep bir ağızdan İsmail Kartal tezahüratı yapan taraftarlar hocalarını cesaretlendirdi.

Yapılan bu tezahüratlar sonrası mutluluğu belli olan deneyimli teknik adam tribünleri selamladı.